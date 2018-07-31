Kılıçlar çekildi!

yakınlaşmasındakriziçıktı. 10 yıllık evliliğini bir buçuk ay öncebitirdiğiboşanır boşanmazMusti'nin içine kurt düştü.İddiaya göreikilinin aşkının boşanmadanönce başladığını düşündü.Hatta popçunun yakın dostlarına dadediği öğrenildi. Kuşkuları içini kemiren popçu, iddiaya göre geçtiğimiz gün eski eşini arayıp hesap sordu. Popçuyla şiddetli bir kavgaya tutuşanbunun üzerine hemen ağabeyiaradı. Devreye giren ağabey, eski eniştesitelefonda görüşüp sorunu çözmeye çalıştı.Başarılı olamayanMusti'yi yüz yüze görüşmek üzere geçtiğimiz Cumartesi günüadlı mekana davet etti. Mekana bir arkadaşı ve avukatıyla birlikte gidenile hararetli bir tartışmaya girdiği öğrenildi. Meraklı bakışlara aldırmadan bağıran popçunundediği duyuldu. Türkcan, ikilinin aşkının boşandıktan sonra başladığını söyledi. Ancak Musti'nindiyerek eski eşine gözdağı verdiği iddia edildi.Ağabey Türkcan, kardeşi Emina ile Saran'ın ilişkisinin boşanmadan sonra başladığını savunuyor.