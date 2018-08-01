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Büyük operasyon

Geçtiğimiz hafta ’le TAKViM objektifine samimi bir şekilde yakalanan , imajını düzeltmek için düğmeye bastı. Ünlü oyuncu, instagram’dan sosyal sorumluluk projelerine destek çağrısı yaptı

Büyük operasyon
Geçtiğimiz hafta TAKVİM'in manşetine taşıdığı Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen fotoğrafının yankıları sürüyor... Bodrum'da Evirgen'le samimi görüntüler sergileyen oyuncu, sevenleri ve ailesinin tepkisiyle karşılaşmıştı.

HAMLE ÜZERİNE HAMLE!
, önceki gün eleştirilere "Yargılamak size kendinizi daha iyi bir insan gibi mi hissettiriyor? Devam edin; size ayna olmayı kabul ediyorum" diye yanıt verdi. Bununla kalmayan oyuncu, fotoğrafları unutturmak için harekete çekti. Sosyal medya hesabını aktif kullanmayan Tuba Büyüküstün, dün 'Köy Okulları Yardım Projesi'ne destek çağrısı yaptı. Ünlü oyuncunun bu hamlesi, "Tuba'nın imajını temizleme operasyonu başladı" dedirtti.



Büyüküstün'ün anne ve babasının başından beri kendisinden 7 yaş küçük Evirgen'le aşkına onay vermediği iddia ediliyor.
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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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