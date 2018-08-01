Selfie ciddiyeti

Yağmur Tanrısevsin, birkaç gün önce modaya uyup Bali'ye gitti. Güzel oyuncu, önceki gün soluğu Kutsal Maymun Ormanı olarak bilinen Bali Maymun Ormanı'nda aldı.
Burada gördüğü bir maymunun usulca yanına giden Yağmur Tanrısevsin, onunla selfie çekmeyi başardı. Objektife bakan maymunun bakışı ise güldürdü.
Burada gördüğü bir maymunun usulca yanına giden Yağmur Tanrısevsin, onunla selfie çekmeyi başardı. Objektife bakan maymunun bakışı ise güldürdü.
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