Yol Durumu
  1. Dersimiz resim
  2. Yıldızlı mutluluk

ciddiyeti

Selfie ciddiyeti
Yağmur Tanrısevsin, birkaç gün önce modaya uyup Bali'ye gitti. Güzel oyuncu, önceki gün soluğu Kutsal Maymun Ormanı olarak bilinen Bali Maymun Ormanı'nda aldı.
Burada gördüğü bir maymunun usulca yanına giden Yağmur Tanrısevsin, onunla selfie çekmeyi başardı. Objektife bakan maymunun bakışı ise güldürdü.
Etiketler: , ,
  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar