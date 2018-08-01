Cani baba için 10 bin lira ödül

Ünlü sanatçı Gülşen, sosyal medyadan bir babanın çocuğuna şiddet uyguladığı anların görüntüsünü paylaştı. Bu kişiyi bulana 10 bin lira ödül vereceğini belirtti. Gülşen, "Allah'ım bu nasıl bir mahluk? Dayanamadım, izleyemedim tamamını. Lütfen bulunsun her kimse? Cezalandırılsın. En önemlisi de o masum yavrunun emin ellerde olacağı bir ortam sağlansın. Bulana ifşa edene 10 bin lira ödül benden. Kameraya kaydeden de ceza almalı. Bu nasıl vahşet. Kalbim duracak" dedi.