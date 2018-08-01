Ünlü sanatçı Gülşen, sosyal medyadan bir babanın çocuğuna şiddet uyguladığı anların görüntüsünü paylaştı. Bu kişiyi bulana 10 bin lira ödül vereceğini belirtti. Gülşen, "Allah'ım bu nasıl bir mahluk? Dayanamadım, izleyemedim tamamını. Lütfen bulunsun her kimse? Cezalandırılsın. En önemlisi de o masum yavrunun emin ellerde olacağı bir ortam sağlansın. Bulana ifşa edene 10 bin lira ödül benden. Kameraya kaydeden de ceza almalı. Bu nasıl vahşet. Kalbim duracak" dedi.
Cani baba için 10 bin lira ödül
Gülşen, çocuğunu öldüresiye döven babayı bulana ödül vereceğini açıkladı
- 01 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.