Umut Evirgen protokolde oturan Bade İşçil ile samimi sohbet etti.Tuba Büyüküstün, sevgilisi ile Bade İşçil arasındaki yakınlıktan rahatsız oldu. Konser arasında yerlerinden kalkıp bir köşede hararetli şekilde tartıştılar. Umut Evirgen gecenin sonunda Bade İşçil'e "İyi akşamlar" bile diyemedi.
Tuba Büyüküstün, Umut Evirgen'i Bade İşçil'den kıskandı!
Tuba Büyüküstün ile sevgilisi Umut Evirgen, 14 Temmuz'da Sıla'nın,Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği konsere gitmişti. O konserde güzel oyuncu Bade İşçil'de vardı. Evirgen ile İşçil'in samimi konuşması Tuba Büyüküstün'ü bakın nasıl çileden çıkarttı...
Etiketler: tuba büyüküstün , bade işcil , Umut Evirgen
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