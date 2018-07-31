En baba görüsüzlük

Dünyanın en çok kazanan müzisyenlerinden Filistin asıllı Amerikalı DJ Khaled, gösterişle görgüsüzlük arasındaki çizgiyi aştı! Lüks harcamalarıyla bilinen ünlü müzisyen, 19 aylık oğlu Asahd Tuck için "Yok artık" dedirtecek bir hediye tercih etti.
Minik bebeğine Rolex marka saat alan DJ Khaled, bunun için de 34 bin dolar yani yaklaşık 167 bin lira ödedi. 19 aylık bebeğin fotoğrafında diğer dikkat çeken detaylar ise parmağındaki pırlantalarla süslü altın yüzük ile altın kaplama telefon.
Minik bebeğine Rolex marka saat alan DJ Khaled, bunun için de 34 bin dolar yani yaklaşık 167 bin lira ödedi. 19 aylık bebeğin fotoğrafında diğer dikkat çeken detaylar ise parmağındaki pırlantalarla süslü altın yüzük ile altın kaplama telefon.
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