Yol Durumu
  1. Monako'nun gülü
  2. Sezen coşkusu

Lüfer mi? Kefal mi?

Lüfer mi? Kefal mi?
Genç işadamı Mehmet Dinçerler, önceki gün Boğaz'daki yalısının önünde balık tuttu. Oltasını Marmara Denizi'ne sallayan Dinçerler, bu anı takipçileriyle paylaştı. İşadamının binlerce beğeni alan bu karesine "Oltana lüfer mi, kefal mi takıldı?" diye esprili yorumlar geldi.
Etiketler:
  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar