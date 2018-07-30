Genç işadamı Mehmet Dinçerler, önceki gün Boğaz'daki yalısının önünde balık tuttu. Oltasını Marmara Denizi'ne sallayan Dinçerler, bu anı takipçileriyle paylaştı. İşadamının binlerce beğeni alan bu karesine "Oltana lüfer mi, kefal mi takıldı?" diye esprili yorumlar geldi.
Lüfer mi? Kefal mi?
Etiketler: marmara denizi
- 30 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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