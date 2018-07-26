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’ın araçtan inip yaptığı a inceleme

Oyuncu ve şarkıcı ’ın Balıkesirin Ayvalık ilçesindeki tatili sırasında yaptığı ına ilişkin, trafiği tehlikeye düşürüp düşürmediğinin belirlenmesi için Kaymakam Gökhan Görgülüarslan inceleme talimatı verdi. Aracın sürücüsüz hareket ettiği belirlenirse, Hülya Avşar hakkında cezai işlem uygulanacak.

Ünlü sanatçıya şok! İnceleme başlatıdı

Sosyal medyada '' olarak bilinen akımına, da katıldı. Tatil yaptığı Balıkesirin Ayvalık ilçesinde hareket halindeki aracından inip yolda dans eden Avşar, bu görüntüleri de Instagram'a yükledi. Görüntüler hızla yayılırken, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Hülya Avşar'ın trafiği tehlikeye düşürme ihtimaline karşın inceleme yapılması talimatı verdi.

İnceleme sonunda hareket eden otomobilin sürücü koltuğunda birileri oturmuyorsa, Hülya Avşar'a 235 TL para cezası verilecek. Ayrıca cezai işlem uygulanacak olursa, Hülya Avşar, polis nezaretinde Ayvalık Devlet Hastanesine kontrole getirilmesi de gündeme gelecek.

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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe 15:27
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