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'ın 12 yaşındaki fotoğrafı yı salladı!

Ünlü model 'ın hesabından paylaştığı 12 yaşına ait fotoğrafı sosyal medyada çok konuşuldu. Güzel modelin bazı takipçileri fotoğrafı Azra Akın'a benzetemediklerini söylerken, bazıları ise boşuna kainat güzeli olmamış gibi yorumlar yaptı. İşte o paylaşım ve yorumlar...

Azra Akının 12 yaşındaki fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Geçmişte Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda başarıyla temsil eden ve kainat güzeli seçilen Azra Akın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı 12 yaşına ait fotoğrafı takipçilerinden tam not aldı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTTU

Kainat güzeli Azra Akın'ın takipçilerinin büyük bir çoğunluğu paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu. Takipçileri, "Gerçekten çok güzelmişsiniz boşuna kainat güzeli seçilmemişsiniz." dedi.

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  • 27 Temmuz 2018, Cuma 11:44
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