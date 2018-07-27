Geçmişte Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda başarıyla temsil eden ve kainat güzeli seçilen Azra Akın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı 12 yaşına ait fotoğrafı takipçilerinden tam not aldı.
BEĞENİ YAĞMURUNA TUTTU
Kainat güzeli Azra Akın'ın takipçilerinin büyük bir çoğunluğu paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu. Takipçileri, "Gerçekten çok güzelmişsiniz boşuna kainat güzeli seçilmemişsiniz." dedi.
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