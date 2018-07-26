60 bin kişilik konser ve miting alanını dolduran vatandaşlar, Gülşen'i dinlemek için izdiham oluşturdu. Konserde albümlerinden sevilen şarkılarını seslendiren Gülşen, sahnede büyük bir şok yaşadı.
60 bin kişilik konser ve miting alanını dolduran vatandaşlar, Gülşen'i dinlemek için izdiham oluşturdu. Konserde albümlerinden sevilen şarkılarını seslendiren Gülşen, sahnede büyük bir şok yaşadı.
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