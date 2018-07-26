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'da köpürdü!

Büyükşehir Belediyesi'nin Süleyman Felek Caddesi'ni yayalaştırma projesi kutlama etkinlikleri kapsamında konser veren , ''Başkan geliyor çorabını çeker misin?'' diyen sunucuya bakın nasıl tepki verdi.

Gülşen Orduda köpürdü!

60 bin kişilik konser ve miting alanını dolduran vatandaşlar, Gülşen'i dinlemek için izdiham oluşturdu. Konserde albümlerinden sevilen şarkılarını seslendiren Gülşen, sahnede büyük bir şok yaşadı.

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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe 10:44
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