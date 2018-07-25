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  1. Olay fotoğraflar hakkında konuştu!

da o akıma uydu!

da son dönemlerde birçok kişi tarafından yapılan ve dünya çapında bir akıma dönüşen hareket halindeki arabadan inip dans etme akımına da uydu. Avşar, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Hülya Avşar da o akıma uydu!

da son dönemlerde birçok kişi tarafından yapılan ve dünya çapında bir akıma dönüşen hareket halindeki arabadan inip dans etme akımına da uydu.

'Do the shiggy' dans akımının son kurbanı Hülya Avşar oldu. Hülya Avşar, dünyadaki çılgın akıma uydu ve hareket halindeki araçtan inip dans etti. Ancak diğer örneklerdeki gibi olmadı. Avşar'ın indiği araç hızla uzaklaştı. Avşar, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba 13:46
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