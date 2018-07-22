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Keyfe gel!

Keyfe gel!
Hayat İvana Sert'e güzel… Sosyetik ikoncanın geçtiğimiz gün oğlu Ateş'le çıktığı tatil sürüyor. Anne ile oğlu, dün de kaldıkları lüks otelin havuzunda kahvaltı keyfi yaptı. İkilinin masmavi havuzda önlerinde leziz yemeklerle verdiği bu kare takipçilerini kıskandırdı
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