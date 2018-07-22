Hayat İvana Sert'e güzel… Sosyetik ikoncanın geçtiğimiz gün oğlu Ateş'le çıktığı Antalya tatil sürüyor. Anne ile oğlu, dün de kaldıkları lüks otelin havuzunda kahvaltı keyfi yaptı. İkilinin masmavi havuzda önlerinde leziz yemeklerle verdiği bu kare takipçilerini kıskandırdı
Keyfe gel!
Etiketler: Antalya
- 22 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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