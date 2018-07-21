Önceki gün selfie yapan Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu, takipçilerini zamanda yolculuğa çıkardı. Türk Sineması'nın usta oyuncusu ile oğlunun paylaştığı bu kare beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. 75 yaşındaki Akın ile 52 yaşındaki oğlu, yıllara meydan okuyan görüntüleriyle "Maşallah" dedirtti. İkilinin bu karesi, 1970'te başrol oynadıkları 'Yumurcak' filmini akıllara getirdi.
Tarihi kare
Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu’nun dün paylaştığı kare, akıllara 1970’de rol aldıkları filmi getirdi...
Etiketler: Filiz Akın , İlker İnanoğlu
- 21 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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