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'ya çıkarma

Gözlerden uzak kalmayı tercih eden Mermerci, tatil için ’ya gitti.

Komşuya çıkarma
Sosyetik güzel Derin Mermerci, 'un ardından rotasını Yunanistan'a çevirdi. Mermerci, önceki gün ailesiyle Mikonos'a gitti. Eşi Cem Aydın ve ikizleriyle keyifli anlar geçiren Mermerci'ye dostları da eşlik etti. Güzel işkadını, ailesiyle çıktığı tatili instagram'da paylaşmayı da ihmal etmedi.
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  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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