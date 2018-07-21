Sosyetik güzel Derin Mermerci, Bodrum'un ardından rotasını Yunanistan'a çevirdi. Mermerci, önceki gün ailesiyle Mikonos'a gitti. Eşi Cem Aydın ve ikizleriyle keyifli anlar geçiren Mermerci'ye dostları da eşlik etti. Güzel işkadını, ailesiyle çıktığı tatili instagram'da paylaşmayı da ihmal etmedi.
Komşu'ya çıkarma
Gözlerden uzak kalmayı tercih eden Mermerci, tatil için Komşu’ya gitti.
Etiketler: derin mermerci , Cem Aydın , komşu , Bodrum , Yunanistan
- 21 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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