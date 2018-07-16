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Tehlikeli oyun!

Tehlikeli oyun!
Ailesiyle Bodrum'da tatil yapan Işın Karaca, çocuk sevgisini abarttı. Önceki gün Kuum Otel'in plajında görüntülenen 45 yaşındaki şarkıcı, bir yakınının çocuğunu sevdi. Karaca'nın minik kızı kucağında evirip çevirmesi kazaya davetiye çıkarır gibiydi…
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  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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