Ailesiyle Bodrum'da tatil yapan Işın Karaca, çocuk sevgisini abarttı. Önceki gün Kuum Otel'in plajında görüntülenen 45 yaşındaki şarkıcı, bir yakınının çocuğunu sevdi. Karaca'nın minik kızı kucağında evirip çevirmesi kazaya davetiye çıkarır gibiydi…
Tehlikeli oyun!
Etiketler: ışın karaca , Kuum Otel , Bodrum
- 16 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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