İtalya'nın Milan takımında forma giyen Hakan Çalhanoğlu'ndan ihanet iddialarına ilginç yanıt... Geçtiğimiz yıl evlendiği Sinem Çalhanoğlu ile boşanacağı konuşulan futbolcunun, Milano'daki gece kulübünde Brezilyalı bir güzelle sarmaş dolaş eğlenirken çekilen karesi sosyal medyayı sallamıştı.
Gördüğünüze inanmayın
Brezilyalı güzelle sarmaş dolaş fotoğrafı ortaya çıkan evli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ‘Tuz bile şeker gibi gözükür’ diyerek yasak aşkı inkar etti!
İtalya'nın Milan takımında forma giyen Hakan Çalhanoğlu'ndan ihanet iddialarına ilginç yanıt... Geçtiğimiz yıl evlendiği Sinem Çalhanoğlu ile boşanacağı konuşulan futbolcunun, Milano'daki gece kulübünde Brezilyalı bir güzelle sarmaş dolaş eğlenirken çekilen karesi sosyal medyayı sallamıştı.
Etiketler: Hakan Çalhanoğlu , Sarmaş Dolaş , İtalya , Sosyal medya
- 12 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.