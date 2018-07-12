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Gördüğünüze inanmayın

Brezilyalı güzelle fotoğrafı ortaya çıkan evli futbolcu , ‘Tuz bile şeker gibi gözükür’ diyerek yasak aşkı inkar etti!




İtalya'nın Milan takımında forma giyen Hakan Çalhanoğlu'ndan ihanet iddialarına ilginç yanıt... Geçtiğimiz yıl evlendiği Sinem Çalhanoğlu ile boşanacağı konuşulan futbolcunun, Milano'daki gece kulübünde Brezilyalı bir güzelle sarmaş dolaş eğlenirken çekilen karesi sosyal medyayı sallamıştı.
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  • 12 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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