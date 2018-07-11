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ile sevgilisi di

Geçtiğimiz günlerde ile 'in ayrıldığı iddia edilmişti. Yapımcı Burak Törer, 3 ay önce birlikte olmaya başladığı Gülben Ergen'e olan aşkını dan duyurdu. Törer, yaptığı paylaşımla ayrılık haberlerini yalanladı

Ergen aşka geldi!

Gülben Ergen'in sevgilisi Burak Törer sosyal medyada aşka geldi.

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  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba 21:55
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