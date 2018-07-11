Gülben Ergen'in sevgilisi Burak Törer sosyal medyada aşka geldi.
Gülben Ergen ile sevgilisi Burak Törer aşka geldi
Geçtiğimiz günlerde Burak Törer ile Gülben Ergen'in ayrıldığı iddia edilmişti. Yapımcı Burak Törer, 3 ay önce birlikte olmaya başladığı Gülben Ergen'e olan aşkını sosyal medyadan duyurdu. Törer, yaptığı paylaşımla ayrılık haberlerini yalanladı
Etiketler: Burak Törer , Gülben Ergen , Aşka gel , Sosyal medya , instagram
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