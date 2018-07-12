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'ta 'u salladı!

Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve oyuncu , 11 yıl aradan sonra 'da verdiği konserle hayranlarıyla bir araya geldi. Ünlü şarkıcının hayranları saatler öncesinden 'ta uzun kuyruklar oluşturdu. Konsere sanat camiasından da birçok ünlü isim katıldı




Son albümü "El Dorado"nun dünya turnesi kapsamında Vodafone Park'ta konser veren ünlü şarkıcının konserine hayranları yoğun ilgi gösterdi.
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  • 12 Temmuz 2018, Perşembe 02:58
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