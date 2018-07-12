Son albümü "El Dorado"nun dünya turnesi kapsamında Vodafone Park'ta konser veren ünlü şarkıcının konserine hayranları yoğun ilgi gösterdi.
Shakira Vodafone Park'ta İstanbul'u salladı!
Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve oyuncu Shakira, 11 yıl aradan sonra İstanbul'da verdiği konserle hayranlarıyla bir araya geldi. Ünlü şarkıcının hayranları saatler öncesinden Vodafone Park'ta uzun kuyruklar oluşturdu. Konsere sanat camiasından da birçok ünlü isim katıldı
Son albümü "El Dorado"nun dünya turnesi kapsamında Vodafone Park'ta konser veren ünlü şarkıcının konserine hayranları yoğun ilgi gösterdi.
Etiketler: İstanbul , Shakira , Suzan Kardeş , Nilgün Belgün , Yonca Evcimik , Kenan Doğulu , Ezgi Mola , Vodafone Park , Türkiye
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