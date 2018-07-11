Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi'nin mavi turu sürüyor. İkili, önceki gün Sayışman'ın günlük 2 bin 500 euro'ya (14 bin 500 lira) kiraladığı lüks teknedeydi. Marmaris ile Göcek arasında demirli 25 metrelik guletteki çifte, Arnavut güzelin kız kardeşi İlda Abazi ile sevgilisi Kenan Sipahi ve eski futbolcu Uğur Boral eşlik etti.
Birbiriyle şakalaşan Sayışman'la eşi Almeda, ilginç görüntüler oluşturdu. Sayışman, eşini şiddetli bir şekilde sevince Arnavut güzelin imdadına kardeşi yetişti. İlda Abazi, ablasıyla bir olup eniştesini alt etmeye çalıştı. İkilinin bu halleri ise "Şiddetli aşıklar" esprisi yaptırdı.
Doğan SAVAŞ
Birbiriyle şakalaşan Sayışman'la eşi Almeda, ilginç görüntüler oluşturdu. Sayışman, eşini şiddetli bir şekilde sevince Arnavut güzelin imdadına kardeşi yetişti. İlda Abazi, ablasıyla bir olup eniştesini alt etmeye çalıştı. İkilinin bu halleri ise "Şiddetli aşıklar" esprisi yaptırdı.
Doğan SAVAŞ
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