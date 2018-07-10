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  1. Giydiği kıyafet olay oldu

'ten tepki çeken kutlaması!

, 'nin ölümünden 40 gün sonra nü kutladı. Arda Öziri'nin arkadaşı eski sevgiliyi ağır sözlerle eleştirdi. Örnek ise " Arda’nın ölümü beni çok üzdü ama öldüğünde biz zaten ayrıydık, 2016'da ayrıldık, altı aydır hiç konuşmuyorduk" dedi

Tepki çeken doğum günü kutlaması!

Oyuncu , 27 Mayıs'ta geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

Öziri'nin 6 yıllık sevgilisi , acısını sosyal medya hesabında paylaştığı "Eşim, dostum, arkadaşım, sırdaşım ne çok şey oldun hayatımda. Hayatıma girdiğin ilk günden beri (27.05.2012) şimdi tam 6 yıl sonra aynı gün kaybettim seni. Acımın tarifi olamaz. Sen babana kavuştun, bir gün biz de sana kavuşacağız. Hayatıma kattıkların için sana binlerce kez teşekkür ederim güzel insan…#ardaöziri" satırları ile dile getirmişti.

40 GÜN SONRA EĞLENCE
Vildan Örnek, önceki akşam yeni yaşını kutladı. nin, Arda Öziri'nin ölümünden 40 gün sonra organize ettiği dansözlü partisi, 'ın tepkisini çekti.

Parti fotoğraflarını sayfasında paylaşan Çolak, altına şu notu düştü:

"Bu fotoğrafta gördükleriniz Arda'nın kız arkadaşı ve en yakın gördüğü dostları... Ben bu adamın kırkının duasını dün yapmışken, maalesef sevgilisi çalgılı doğum gününü kutluyor. Vildancığım! her sene doğum günün oluyor, bari biraz daha sade yapsaydın. Olan gerçekten ölene oluyormuş. Hepinize yazıklar olsun. Hepinizi siliyorum, hayatınızda başarılar diliyorum. Umarım ömrünüz uzun olur"

6 AYDIR KONUŞMUYORDUK!
Oyuncu Arda Öziri'nin 40'ı çıkmadan doğum günü partisi yapmakla suçlanan sevgilisi Vildan Örnek Habertürk'ten Bülent İpek'e konuştu. Örnek, "Arda'nın ölümü beni çok üzdü ama öldüğünde biz zaten ayrıydık, 2016'da ayrıldık, altı aydır hiç konuşmuyorduk. Belki öldüğü gün başka kız arkadaşıyla beraberdi" dedi

ARDA ÖZİRİ KİMDİR?
Arda Öziri, 14 Eylül 1978 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünü bitirdi. Aynı zamanda 'Anemi' isimli grupta vokallik yaptı.

OYNADIĞI PROJELER
- Göktuğ (2016-2017)
Aşkın Bedeli - Poyraz (2013-2015)
İnsan Aldandı - Güven (2009)
Son İstasyon - Burak (2010)
Farklı Desenler - Komiser Aziz (2011-2012)*
Farklı Boyut (2009)
Akasya Durağı - Başkomiser Yardımcısı Tolga(2010-2011)
Cemile - Kaan (2006)
Dolunay - Erdem (2005)
Kandil (2005)
Memleket Hikayeleri - Irmağın Aldığı Gelin (2005)
Büyük Umutlar - Özgür (2004)
Ah Be İstanbul (2004)
Kampüsistan - Yiğit (2003)
Estağfurullah Yokuşu (2003)
- Haluk (2002)
Kınalı Kar (2002)
Yedi Numara (2000)
Dadı (2000)
Ruhsar (1997)

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  • 10 Temmuz 2018, Salı 21:46
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