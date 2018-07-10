Oyuncu Arda Öziri, 27 Mayıs'ta geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

Öziri'nin 6 yıllık sevgilisi Vildan Örnek, acısını sosyal medya hesabında paylaştığı "Eşim, dostum, arkadaşım, sırdaşım ne çok şey oldun hayatımda. Hayatıma girdiğin ilk günden beri (27.05.2012) şimdi tam 6 yıl sonra aynı gün kaybettim seni. Acımın tarifi olamaz. Sen babana kavuştun, bir gün biz de sana kavuşacağız. Hayatıma kattıkların için sana binlerce kez teşekkür ederim güzel insan…#ardaöziri" satırları ile dile getirmişti.



40 GÜN SONRA EĞLENCE

Vildan Örnek, önceki akşam yeni yaşını kutladı. Eski sevgilinin, Arda Öziri'nin ölümünden 40 gün sonra organize ettiği dansözlü doğum günü partisi, Cengiz Çolak'ın tepkisini çekti.





Parti fotoğraflarını sayfasında paylaşan Çolak, altına şu notu düştü:

"Bu fotoğrafta gördükleriniz Arda'nın kız arkadaşı ve en yakın gördüğü dostları... Ben bu adamın kırkının duasını dün yapmışken, maalesef sevgilisi çalgılı doğum gününü kutluyor. Vildancığım! her sene doğum günün oluyor, bari biraz daha sade yapsaydın. Olan gerçekten ölene oluyormuş. Hepinize yazıklar olsun. Hepinizi siliyorum, hayatınızda başarılar diliyorum. Umarım ömrünüz uzun olur"





6 AYDIR KONUŞMUYORDUK!

Oyuncu Arda Öziri'nin 40'ı çıkmadan doğum günü partisi yapmakla suçlanan sevgilisi Vildan Örnek Habertürk'ten Bülent İpek'e konuştu. Örnek, "Arda'nın ölümü beni çok üzdü ama öldüğünde biz zaten ayrıydık, 2016'da ayrıldık, altı aydır hiç konuşmuyorduk. Belki öldüğü gün başka kız arkadaşıyla beraberdi" dedi

ARDA ÖZİRİ KİMDİR?

Arda Öziri, 14 Eylül 1978 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünü bitirdi. Aynı zamanda 'Anemi' isimli grupta vokallik yaptı.

OYNADIĞI PROJELER

Diriliş Ertuğrul - Göktuğ (2016-2017)

Aşkın Bedeli - Poyraz (2013-2015)

İnsan Aldandı - Güven (2009)

Son İstasyon - Burak (2010)

Farklı Desenler - Komiser Aziz (2011-2012)*

Farklı Boyut (2009)

Akasya Durağı - Başkomiser Yardımcısı Tolga(2010-2011)

Cemile - Kaan (2006)

Dolunay - Erdem (2005)

Kandil (2005)

Memleket Hikayeleri - Irmağın Aldığı Gelin (2005)

Büyük Umutlar - Özgür (2004)

Ah Be İstanbul (2004)

Kampüsistan - Yiğit (2003)

Estağfurullah Yokuşu (2003)

Asmalı Konak - Haluk (2002)

Kınalı Kar (2002)

Yedi Numara (2000)

Dadı (2000)

Ruhsar (1997)