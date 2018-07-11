Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla 23 Mayıs'ta tutuklanan ve 19 Haziran'da ilk duruşmada beraat eden 'Ezhel' ismiyle tanınan Rapçi Sercan İpekçioğlu hakkında yeniden dava açıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, uyuşturucu maddekullanımını özendirmeyle ilgili sosyal paylaşım sitelerinde yapılan paylaşımlardan hareketle Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca hazırlanan araştırma raporunda Ezhel rumuzunu kullanan şüpheli Sercan İpekçioğlu'nun 'Şehrimin Tadı' isimli şarkısında 'bi cebimde kenevir tohumu, yanındaki viski ve votka ve Afgan var, hepsinin tadı nefis, yerim kafam düşer, tekrar, tekrar ot ister, canım ah, polisten kaçın, napsak şimdi, süpermarketten çalsak bişey, sosis ve salam' şeklindeki sözleriyle, 'Küvet' ve 'Alo' şarkılarının bütünlüğü içinde uyuşturucu maddeyi özendirdiği kaydedildi. Şüpheli İpekçioğlu'nun adresinde yapılan aramalarda herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanmadığı belirtildi.

Şüpheli Sercan İpekçioğlu ise ifadesinde, uyuşturucu madde kullanmadığını, 10 yıldır rap müzikle uğraştığını, yurt içinde ve yurt dışında konserler verdiğini söyledi. İpekçioğlu, şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirdiğinden bahisle söylendiği bildirilen cümlelerin sadece şarkısının kafiyesine uygun olan kelimeler olduğunu, uyuşturucu maddeye özendirme amacının olmadığını vurguladı.

İddianamede, şüphelinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

EZHEL İLK CELSEDE BERAAT ETMİŞTİ

Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla 23 Mayıs'ta tutuklanan 'Ezhel' lakaplı Sercan İpekçioğlu hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle 5 Haziran tarihinde dava açılmıştı. 19 Haziran'da "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Sercan İpekçioğlu, ilk celsede beraat etmişti.

EZHEL KİMDİR? SERCAN İPEKÇİOĞLU KİMDİR?

​Sahne adıyla Ezhel (Ais Ezhel) olarak bilinen Ömer Sercan İpekcioğlu 1 Temmuz 1990 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İlk albümünü 2017 yılının mayıs ayında çıkartan Ais Ezhel, yaptığı müziğin türünü "Anatolian Urban Core/Hip-Hop/Reggae-Dub/Trap" olarak tanımlıyor. Ankara'da yaşadığı mahalle kültürünü şarkılarında yansıtan Ezhel, kısa süre içerisinde milyonlar tarafından dinlenmeye başlandı. Geleneksel kültürle evrensel bir kalite yakalayan Ezhel, küçük yaştan itibaren rap müzikle ilgilenmeye başladı. Rap'in yanında Reggae tarzı müzik yapmaktadır. Ayrıca gitar, piyano, ney, def ve darbuka gibi müzik aletleri çalmaktadır. Rap hayatına solo olarak başlayan Ezhel, 2008 yılında Keişan ile birlikte yaptığı seri ile adını duyurdu. 2011 yılında Kamufle, Red, Anıl Piyancı, Keişan, Grogi, İndigo, Nomad ile birlikte yaptığı Sekiz adlı şarkısıyla daha geniş kitlelere ulaşmıştır. Türkçe rapin önemli isimleriyle çalıştıktan sonra 2011 yılında Funk'd up, Dj Suppa ve Aga B ile VooDoo Records'u kurdu.Hiphoplife tarafından desteklenen Freestyle King 2 yarışmasında 16 yarışmacı arasında 1. olmuştur. Son olarak yine Hiphoplife tarafından desteklenen Organize Oluyoruz vol. 2 albümüne "Yaprak Düşerse" şarkısı ile katkıda bulunmuştur.