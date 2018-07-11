Dizi seti gibi

Sinem Kobal, önceki gün Büşra Develi ve Onur Büyüktopçu ile Alaçatı'daydı. Yönetmen Cem Karcı da onlarla birlikteydi.Yakın dostların paylaştığı ve sosyal medyada beğeni rekoru kıran bu kare ise "Tatil değil; sanki dizi seti" yorumları yaptırdı.