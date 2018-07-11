Yol Durumu
  1. Alişan'ın çifte sevinci
  2. Sıcak espri

seti gibi

Dizi seti gibi
Sinem Kobal, önceki gün Büşra Develi ve Onur Büyüktopçu ile Alaçatı'daydı. Yönetmen Cem Karcı da onlarla birlikteydi.Yakın dostların paylaştığı ve sosyal medyada beğeni rekoru kıran bu kare ise "Tatil değil; sanki dizi seti" yorumları yaptırdı.
Etiketler: , , , ,
  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ