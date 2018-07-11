Sinem Kobal, önceki gün Büşra Develi ve Onur Büyüktopçu ile Alaçatı'daydı. Yönetmen Cem Karcı da onlarla birlikteydi.Yakın dostların paylaştığı ve sosyal medyada beğeni rekoru kıran bu kare ise "Tatil değil; sanki dizi seti" yorumları yaptırdı.
Dizi seti gibi
Etiketler: dizi , Sinem Kobal , Büşra Develi , onur büyüktopçu , Cem Karcı
- 11 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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