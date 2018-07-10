Hakan ofsaytta

Geçtiğimiz yıl dünyaevine girdiği çocukluk aşkı Sinem Hanım'dan boşanacağı konuşulan Hakan Çalhanoğlu'nun dün sosyal medyaya yansıyan bir karesi, olay yarattı. İtalya'nın Milan takımında forma giyen başarılı oyuncunun Milano'daki bir gece kulübünde sarışın bir güzelle çekilen kucak kucağa fotoğrafı boşanma iddialarını güçlendirirken "Ayrılığın nedeni ihanet mi?" dedirtti. Milano'daki Just Cavalli Club isimli mekanda çalışan Brezilyalı Jaqueline Pinheiro ile samimi bir şekilde poz veren 24 yaşındaki futbolcu, konuyla ilgili ise şimdilik sessiz kaldı. Ünlü futbolcunun aksine ise geçtiğimiz günlerde eşini instagram'da takipten çıkaran Sinem Çalhanoğlu, bu kez hesabını kapattı. Kendisine yeni bir hesap açan Sinem Hanım, 'Çalhanoğlu' soyadını ise kullanmayarak tepkisini ortaya koymuş oldu.
İTALYAN İŞİ İHANET!
Yıldız futbolcunun kucak kucağa poz verdiği Jaqueline Pinheiro isimli Brezilyalı güzel, İtalya'daki lüks bir gece kulübünde halkla ilişkiler uzmanı olarak çalışıyor. İkili, birbirlerini instagram'da da takip ediyor.
Çalhanoğlu, Sinem Hanım'la düğününde yaptığı zeybek dansıyla olay olmuştu.
İTALYAN İŞİ İHANET!
Yıldız futbolcunun kucak kucağa poz verdiği Jaqueline Pinheiro isimli Brezilyalı güzel, İtalya'daki lüks bir gece kulübünde halkla ilişkiler uzmanı olarak çalışıyor. İkili, birbirlerini instagram'da da takip ediyor.
Çalhanoğlu, Sinem Hanım'la düğününde yaptığı zeybek dansıyla olay olmuştu.
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