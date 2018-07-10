George Clooney'den korkutan haber: Trafik kazası geçirip hastaneye kaldırıldı

57 yaşındaki oyuncu yolda seyir halindeyden bir otomobille çarpıştı. Görgü tanıklarının anlattığına göre Clooney, motosikletiyle giderken bir araç aktörü çarptı. Hemen hastaneye götürülen Clooney'in durumunun iyi olduğu hayati bir tehlikesi bulunmadığı belirtildi.
Clooney, rol aldığı Catch 22 adlı TV filminin çekimleri için Sardinya'da bulunuyordu.
Clooney, rol aldığı Catch 22 adlı TV filminin çekimleri için Sardinya'da bulunuyordu.
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