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George Clooney'den korkutan haber: Trafik kazası geçirip hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu George Clooney, İtalya'nın Sardinya adasında rol aldığı filmin setine giderken trafik kazası geçirdi.

George Clooneyden korkutan haber!
57 yaşındaki oyuncu yolda seyir halindeyden bir otomobille çarpıştı. Görgü tanıklarının anlattığına göre Clooney, motosikletiyle giderken bir araç aktörü çarptı. Hemen hastaneye götürülen Clooney'in durumunun iyi olduğu hayati bir tehlikesi bulunmadığı belirtildi.



Clooney, rol aldığı Catch 22 adlı TV filminin çekimleri için Sardinya'da bulunuyordu.





  • 10 Temmuz 2018, Salı 13:30
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