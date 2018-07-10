Hakan Sabancı botla kaçmaya çalıştı!

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Merve Boluğur ile kısa süreli bir ilişki yaşayan ünlü işadamı Hakan Sabancı; ayrılık sonrası önceki gün Bodrum'da Mimoza adlı mekanda, Sedef isimli bir kadınla görüntülendi. Mekandan yeni sevgilisiyle birlikte ayrılan işadamı, görevlilerin kendisini uyarması ile hemen sırtını gazetecilere döndü. Gazetecilere yüzlerini göstermeyen ikili, mekanın içine kaçtı. Bir süre sonra kuzeni Fethi Kamışlı'ya ait bot ile kaçmaya çalışan Sabancı, bu çabasında başarılı olamadı. Botta da yine yüzlerini gizleyen ikili, ardından lüks teknelerine geçti. Hakan Sabancı, önceki gece Sedef isimli sevgilisiyle eğlendi. Mekan çıkışında gazetecilerin olduğunu öğrenen Sabancı, sevgilisiyle beraber kuzenine ait botla mekandan kaçtı.
SEDEF İSİMLİ BİR KADINLA GÖRÜNTÜLENDİ Geçtiğimiz günlerde oyuncu Merve Boluğur ile kısa süreli bir ilişki yaşayan ünlü işadamı Hakan Sabancı; ayrılık sonrası önceki gün Bodrum'da Mimoza adlı mekanda, Sedef isimli bir kadınla görüntülendi
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