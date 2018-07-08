Başarılı oyunculuğuyla şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Engin Akyürek, Güney Amerika'da fırtınalar estirmeyi sürdürüyor. Akyürek'in başrolünde oynadığı atv'de yayınlanan 'Kara Para Aşk' dizisi Latin Amerika'da izlenme rekorları kırmıştı. Akyürek'in başrolünde yer aldığı 'Çocuklar Sana Emanet' filmi de önümüzdeki ay Arjantin, Şili ve Peru'da vizyona girecek. Latin Amerikalılar'ın davetini kırmayan Akyürek 9 Ağustos'ta Peru'da, 16 Ağustos'ta ise Şili ve Arjantin'de hayranlarıyla bir araya gelecek. Bu haber, 3 ülkede heyecana neden oldu.
Latinler çıldırdı
Etiketler: kara para aşk , engin akyürek , Güney Amerika , Latin Amerika
- 08 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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