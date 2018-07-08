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Latinler çıldırdı

Latinler çıldırdı
Başarılı oyunculuğuyla şöhreti Türkiye sınırlarını aşan , 'da fırtınalar estirmeyi sürdürüyor. Akyürek'in başrolünde oynadığı atv'de yayınlanan '' dizisi 'da izlenme rekorları kırmıştı. Akyürek'in başrolünde yer aldığı 'Çocuklar Sana Emanet' filmi de önümüzdeki ay Arjantin, Şili ve Peru'da vizyona girecek. Latin Amerikalılar'ın davetini kırmayan Akyürek 9 Ağustos'ta Peru'da, 16 Ağustos'ta ise Şili ve Arjantin'de hayranlarıyla bir araya gelecek. Bu haber, 3 ülkede heyecana neden oldu.

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