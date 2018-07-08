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Rüzgar Erkoçlar'ın kız kardeşi de erkek oldu! Gül Erkoçlar kimdir? (Görkem Batu Erkoçlar kimdir?)

Oyuncu Rüzgar Erkoçlar'ın 2013 yılında cinsiyet değiştirme ameliyatının aynısını kız kardeşi Gül Erkoçlar'ın da geçirdiği ortaya çıktı. Abisi Rüzgar Erkoçlar'ın izinden giden Gül Erkoçlar, Görkem Batu Erkoçlar oldu.

Rüzgar Erkoçlardan sonra o da erkek oldu

Sema-Engin Erkoçlar çiftinin üç kızı oldu. Nur, Nil ve Gül... Türkiye Nil Erkoçlar'ı dizi oyuncusu olarak tanıdı. 2013 yılının şubat ayında Nil Erkoçlar'ın ameliyatla erkek olduğu ortaya çıktı. O artık, Rüzgar Erkoçlar'dı.

  • 08 Temmuz 2018, Pazar 12:08
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