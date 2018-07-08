Rüzgar Erkoçlar'ın kız kardeşi de erkek oldu! Gül Erkoçlar kimdir? (Görkem Batu Erkoçlar kimdir?)

Sema-Engin Erkoçlar çiftinin üç kızı oldu. Nur, Nil ve Gül... Türkiye Nil Erkoçlar'ı dizi oyuncusu olarak tanıdı. 2013 yılının şubat ayında Nil Erkoçlar'ın ameliyatla erkek olduğu ortaya çıktı. O artık, Rüzgar Erkoçlar'dı.