Moda programlarının aranan juri üyesi Kemal Doğulu, yakın zamana içerisinde albüm çıkarmıştı. Albüm tanıtımı için çeşitli yerlerde sahneye çıkan Doğulu, sahne aldığı beachte öfkeden deliye döndü.
Kemal Doğulu ortalığı birbirine kattı
Geçtiğimiz sene albüm çıkararak müzik piyasasına giriş yapan modacı Kemal Doğulu, sahne aldığı plajda DJ'ye sinirlenince önce mikrofonu fırlattı, ardından da küfretti.
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