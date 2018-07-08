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  1. Rüzgar Erkoçlar'dan sonra o da erkek oldu

ortalığı birbirine kattı

Geçtiğimiz sene albüm çıkararak müzik piyasasına giriş yapan modacı , sahne aldığı plajda DJ'ye sinirlenince önce mikrofonu fırlattı, ardından da küfretti.

Moda programlarının aranan juri üyesi Kemal Doğulu, yakın zamana içerisinde albüm çıkarmıştı. Albüm tanıtımı için çeşitli yerlerde sahneye çıkan Doğulu, sahne aldığı beachte öfkeden deliye döndü.

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  • 08 Temmuz 2018, Pazar 13:44
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