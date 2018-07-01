Tatil bitti telaş başladı

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ile nişanlısı Hakan Baş,
önceki
gün Zorlu AVM
'deydi.
Geçtiğimiz
günlerde Bodrum
'da
mavi tura
çıkan ikili,
düğün
hazırlıkları için
tatili yarıda
kestiklerini
söyledi. 29
Eylül'de
evlenecek olan
çift, yeni evleri
için alışveriş
yaptı. Aydın HAMZA
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