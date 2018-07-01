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Tatil bitti telaş başladı

Tatil bitti telaş başladı
Oyuncu Bensu Soral ile nişanlısı Hakan Baş, önceki gün Zorlu 'deydi. Geçtiğimiz günlerde 'da mavi tura çıkan ikili, düğün hazırlıkları için tatili yarıda kestiklerini söyledi. 29 Eylül'de evlenecek olan çift, yeni evleri için alışveriş yaptı.

Aydın HAMZA
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