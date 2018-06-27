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Ayrılık türküsü çalıyor

Geçtiğimiz yılki düğünlerinde zeybek oynayarak olay olan futbolcu ile eşi Sinem Hanım’ın evliliği üzerinde kara bulutların dolaştığı iddia ediliyor

Ayrılık türküsü çalıyor
İtalyan futbol takımı Milan'ın Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu ile eşi Sinem Çalhanoğlu'nun evliliği üzerinde iddiaya göre kara bulutlar dolaşıyor. Geçtiğimiz yıl Almanya'da dünyaevine giren ve düğünde karşılıklı zeybek oynayarak olay olan ikilinin mutluluğuna gölge düştü. Tatil için geçtiğimiz ay Türkiye'ye gelen ünlü çift, ilk iş memleketlerini ziyaret etmişti. Karadeniz turundan fotoğrafları da paylaşan çift, ardından Ege'ye geçti. Ancak ne olduysa burada oldu. Bodrum'da mavi tura çıkan ikili, önceki gün birbirlerini sosyal medyada takipten çıkardı. Çiftin düğün fotoğrafları da dahil birlikte çekilen tüm kareleri silmesi kafaları karıştırdı. 24 yaşındaki futbolcu, tatile erkek arkadaşlarıyla Bodrum'da devam etti. Sinem Hanım ise soluğu Çeşme'de aldı. Futbolcunun tatilde erkek arkadaşlarıyla fazla vakit geçirmesinin ikilinin arasını bozduğu konuşuluyor.



ZEYBEK BİTTİ
Düğün dansı olay olmuştu...
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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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