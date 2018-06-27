;
Yol Durumu
  1. Alişan: Destek verdim suçlu oldum

ile eski eşi arasındaki tazminat davasında karar çıktı

'e üç oğlunun banyo yaparken çekilen fotoğrafını paylaştığı için dava açan Gülben Ergen, hukuk savaşını kazandı. Çocuklarının babası Mustafa Erdoğan'la spiker Çelik'i geçtiğimiz aylarda mahkemeye veren Ergen'e, eski eşinin 100 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

Gülben Ergen ile eski eşi Erhan Çelik arasındaki tazminat davasında karar çıktı

Oyuncu ve şarkıcı 'in eski eşi gazeteci 'e açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, eski eş Erhan Çelik'i Gülben Ergen'e 100 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Gülben Ergen'in avukatı Altın Mimir, müvekkili hakkındaki linç kampanyasının "Erhan Çelik'in önderliğinde oluşturulan magazin figürleri tarafından yapıldığını, çocuklarının çıplak fotoğraflarının Instagram'dan paylaşması nedeniyle Gülben Ergen'in kişilik haklarına zarar verildiğini ileri sürmüştü.



İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Erhan Çelik'in avukatları ve Gülben Ergen'in avukatı Altın Mimir katıldı.

''DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLSİN''

Gülben Ergen'in avukatı Altın Mimir, müvekkili hakkındaki linç kampanyasının "Erhan Çelik'in önderliğinde oluşturulan magazin figürleri tarafından yapıldığını, çocuklarının çıplak fotoğraflarının Instagram'dan paylaşması nedeniyle Gülben Ergen'in kişilik haklarına zarar verildiğini ileri sürmüştü. Altın Minir, "Linç kampanyası sonucu müvekkilim Gülben Ergen manevi zarara uğramıştır. Davanın kabulüne karar verilsin" dedi.

Mahkeme, Erhan Çelik'in eski eşi Gülben Ergen'in kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu belirterek 100 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Etiketler: ,
  • 27 Haziran 2018, Çarşamba 11:52
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ