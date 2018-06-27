Gülben Ergen ile eski eşi Erhan Çelik arasındaki tazminat davasında karar çıktı

Oyuncu ve şarkıcı Gülben Ergen'in eski eşi gazeteci Erhan Çelik'e açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, eski eş Erhan Çelik'i Gülben Ergen'e 100 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Gülben Ergen'in avukatı Altın Mimir, müvekkili hakkındaki linç kampanyasının "Erhan Çelik'in önderliğinde oluşturulan magazin figürleri tarafından yapıldığını, çocuklarının çıplak fotoğraflarının Instagram'dan paylaşması nedeniyle Gülben Ergen'in kişilik haklarına zarar verildiğini ileri sürmüştü.







İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Erhan Çelik'in avukatları ve Gülben Ergen'in avukatı Altın Mimir katıldı.

''DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLSİN''

Gülben Ergen'in avukatı Altın Mimir, müvekkili hakkındaki linç kampanyasının "Erhan Çelik'in önderliğinde oluşturulan magazin figürleri tarafından yapıldığını, çocuklarının çıplak fotoğraflarının Instagram'dan paylaşması nedeniyle Gülben Ergen'in kişilik haklarına zarar verildiğini ileri sürmüştü. Altın Minir, "Linç kampanyası sonucu müvekkilim Gülben Ergen manevi zarara uğramıştır. Davanın kabulüne karar verilsin" dedi.





Mahkeme, Erhan Çelik'in eski eşi Gülben Ergen'in kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu belirterek 100 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.