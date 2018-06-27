Alişan: Destek verdim suçlu oldum

Ünlü isimler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmasıyla mutluluklarını sosyal medya hesaplarından paylaşmışlardı. Seçimden bir gün önce, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Bir oyum var size helal olsun' diye yazan sanatçı Alişan, bu paylaşımının ardından ağır hakaretlere uğradı.
"CUMHURBAŞKANIMIZIN YANINDA OLACAĞIM"
Sabah'ın haberine göre, konuyla ilgili konuşan sanatçı Alişan, şunları söyledi:
"Sayın Başkanımızın dün de yanındaydım, bundan sonra da hep yanında olacağım. 'Kimse fikirlerini özgürce söyleyemiyor' diyenler, ne hikmetse bana ve aileme ve hatta doğmamış çocuğuma ağza alınmayacak hakaretler, küfürler, beddualar etti. Çünkü kendilerinin desteklediği adaylara değil, Cumhurbaşkanımıza destek verdiğim için suçluydum! Onlara tek sözüm şu: Yıllar evvel olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanımızın yanında olacağım. Hakaret ve küfür edenlerle yargı yoluyla hesaplaşacağım."
"CUMHURBAŞKANIMIZIN YANINDA OLACAĞIM"
Sabah'ın haberine göre, konuyla ilgili konuşan sanatçı Alişan, şunları söyledi:
"Sayın Başkanımızın dün de yanındaydım, bundan sonra da hep yanında olacağım. 'Kimse fikirlerini özgürce söyleyemiyor' diyenler, ne hikmetse bana ve aileme ve hatta doğmamış çocuğuma ağza alınmayacak hakaretler, küfürler, beddualar etti. Çünkü kendilerinin desteklediği adaylara değil, Cumhurbaşkanımıza destek verdiğim için suçluydum! Onlara tek sözüm şu: Yıllar evvel olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanımızın yanında olacağım. Hakaret ve küfür edenlerle yargı yoluyla hesaplaşacağım."
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