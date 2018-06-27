;
Yol Durumu
  1. Sebahat Kumaş kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Alişan: Destek verdim suçlu oldum

Sanat dünyasının ünlü isimleri, Erdoğan’ın zaferiyle sonuçlanan 24 Haziran ini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı 'ın yanında olduğunu belirten sanatçı Alişan, kendisine hakaret edenlere, "Destek verdim suçlu oldum" dedi.

Alişan: Destek verdim suçlu oldum
Ünlü isimler, 'ın i kazanmasıyla mutluluklarını hesaplarından paylaşmışlardı. Seçimden bir gün önce, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Bir oyum var size helal olsun' diye yazan sanatçı Alişan, bu paylaşımının ardından ağır hakaretlere uğradı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN YANINDA OLACAĞIM"

Sabah'ın haberine göre, konuyla ilgili konuşan sanatçı Alişan, şunları söyledi:

"Sayın Başkanımızın dün de yanındaydım, bundan sonra da hep yanında olacağım. 'Kimse fikirlerini özgürce söyleyemiyor' diyenler, ne hikmetse bana ve aileme ve hatta doğmamış çocuğuma ağza alınmayacak hakaretler, küfürler, beddualar etti. Çünkü kendilerinin desteklediği adaylara değil, Cumhurbaşkanımıza destek verdiğim için suçluydum! Onlara tek sözüm şu: Yıllar evvel olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanımızın yanında olacağım. Hakaret ve küfür edenlerle yargı yoluyla hesaplaşacağım."

Etiketler: , , ,
  • 27 Haziran 2018, Çarşamba 11:38
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ