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Aceleci

Aceleci Bürsin
Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. İş toplantısından çıktığını söyleyen Bürsin, AVM içinde elinden telefonunu düşürmedi. Ünlü oyuncu, acelesinin olduğunu belirterek kendisine yöneltilen soruları cevapsız bırakıp hızla aracına yöneldi.
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