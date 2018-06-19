Güzel oyuncu Öykü Çelik, bir süredir ilişki yaşadığı Can Kıraç'la tatile çıktı. Amerika'ya giden aşıklar, 10 gün boyunca 4 farklı şehri dolaştı. Çelik ve Kıraç'ın Amerika macerası, New York'ta başladı. Ardından New Orleans'a giden genç çift, Orlando ve sonra da Miami'de keyif sürerek ABD tatillerini noktaladı.
Amerika kumruları
Etiketler: öykü çelik , New York , Amerika
- 19 Haziran 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.