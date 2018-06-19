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kumruları

Amerika kumruları
Güzel oyuncu Öykü Çelik, bir süredir ilişki yaşadığı Can Kıraç'la tatile çıktı. 'ya giden aşıklar, 10 gün boyunca 4 farklı şehri dolaştı. Çelik ve Kıraç'ın Amerika macerası, New York'ta başladı. Ardından New Orleans'a giden genç çift, Orlando ve sonra da Miami'de keyif sürerek ABD tatillerini noktaladı.
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