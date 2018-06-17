Aradığı mutluluğu Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman'da bulan Özlem Kaymaz, şu sıralar Göcek'te keyif çatıyor. Kaymaz'a Hollandalı eski eşinden olan oğlu Dante de eşlik ediyor. 44 yaşındaki eski manken, önceki gün Ege'nin maviliklerini seyre dalarken oğlu da onu böyle fotoğrafladı.
Oğluna poz verdi
Etiketler: Fikret Orman , Beşiktaş , Özlem Kaymaz
- 17 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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