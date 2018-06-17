Carolina Koç, bayramı herkesten çok farklı bir noktada karşıladı. Koç, bir dostuyla Tanzanya'daki Kilimanjaro Dağı'nın zirvesine çıktı. 5895 metrede Türk bayrağıyla gurur pozu veren ünlü işkadını, "-20 derecede, zor şartlarda tırmanmak unutulmaz bir tecrübe oldu" dedi.
Azmin doruğunda
Etiketler: Koç , Carolina Koç
- 17 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.