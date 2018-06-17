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  1. Xava karpuza daldı!

Azmin doruğunda

Azmin doruğunda
Carolina Koç, bayramı herkesten çok farklı bir noktada karşıladı. , bir dostuyla Tanzanya'daki Kilimanjaro Dağı'nın zirvesine çıktı. 5895 metrede Türk bayrağıyla gurur pozu veren ünlü işkadını, "-20 derecede, zor şartlarda tırmanmak unutulmaz bir tecrübe oldu" dedi.
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