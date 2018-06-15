Okul sürprizi

Nilüfer, kalbinin güzelliğini yine kanıtladı. Şarkıcı, Kahramanmaraş'ta yaşayan Hurşide'ye yardım eli uzattı. Annesi şizofren olduğu için kardeşine bakmak zorunda olan Hurşide'nin 'Çok Uzaklarda' şarkısını söylediği videoyu gören sanatçı, harekete geçti.
Nilüfer, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından koruma altına alınan 10 yaşındaki kızın ömür boyu eğitim masraflarını üstlendi.
Nilüfer, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından koruma altına alınan 10 yaşındaki kızın ömür boyu eğitim masraflarını üstlendi.
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