Derdine bak!

İngiltere'de sürdüren Rus internet fenomenizenginliğin suyunu çıkardı! Yaklaşıkmarka kırmızı otomobilini 1 milyondan fazlagenç kadın, çok sevdiği aracını 'mecburen' satışa çıkardığını açıkladı.Lamborghini'sini neden sattığını ise şu sözleriyle açıkladı:Geçtiğimiz yıl arkadaşlarıyla girdiği bir iddiayı kaybeden Radionova, 40 bin sterlini bir gökdelenin 23. katından aşağıya atmıştı.