Derdine bak!

Hayatını İngiltere'de sürdüren Rus internet fenomeni Daria Radionova, zenginliğin suyunu çıkardı! Yaklaşık 1 milyon liralık Lamborghini Huracan marka kırmızı otomobilini 1 milyondan fazla Swarovski taşla kaplatan genç kadın, çok sevdiği aracını 'mecburen' satışa çıkardığını açıkladı.
Daria Radionova, Lamborghini'sini neden sattığını ise şu sözleriyle açıkladı: "Bu arabaların bagajını neden bu kadar küçük yapıyorlar ki! Alışveriş yapınca bu arabaya sığamamaktan bıktım."
PIRLANTAYLA KAPLATTIĞI ARACI SATIŞTA
Geçtiğimiz yıl arkadaşlarıyla girdiği bir iddiayı kaybeden Radionova, 40 bin sterlini bir gökdelenin 23. katından aşağıya atmıştı.
Daria Radionova, Lamborghini'sini neden sattığını ise şu sözleriyle açıkladı: "Bu arabaların bagajını neden bu kadar küçük yapıyorlar ki! Alışveriş yapınca bu arabaya sığamamaktan bıktım."
PIRLANTAYLA KAPLATTIĞI ARACI SATIŞTA
Geçtiğimiz yıl arkadaşlarıyla girdiği bir iddiayı kaybeden Radionova, 40 bin sterlini bir gökdelenin 23. katından aşağıya atmıştı.
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