İtalya'daki Milan takımında forma giyen Hakan Çalhanoğlu, tatil rotasını Türkiye'nin ardından Güney Afrika'ya çevirdi. Eşi Sinem Hanım ile geçtiğimiz günlerde Karadeniz turu yapan yıldız futbolcu, önceki gün safari yaptı. Knysa Tabiat Parkı'nda gezintiye çıkan ünlü futbolcu, devasa fillerle de böyle poz verdi.
Dev dostluk
Etiketler: Hakan Çalhanoğlu , Güney Afrika , Karadeniz , İtalya , Türkiye
- 06 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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