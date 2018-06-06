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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Milyonluk taciz
  2. Ceku’yla tatil

Dev dostluk

Dev dostluk
İtalya'daki Milan takımında forma giyen Hakan Çalhanoğlu, tatil rotasını Türkiye'nin ardından Güney Afrika'ya çevirdi. Eşi Sinem Hanım ile geçtiğimiz günlerde turu yapan yıldız futbolcu, önceki gün safari yaptı. Knysa Tabiat Parkı'nda gezintiye çıkan ünlü futbolcu, devasa fillerle de böyle poz verdi.
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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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