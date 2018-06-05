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'nun babası Candaş Bozoklu vefat etti

Oyuncu , Twitter hesabından acı bir haber duyurdu. Bozoklu babasının vefat ettiğini söyledi.

Şebnem Bozoklunun acı günü

Acı haberi Twitter hesabından duyuran , şunları söyledi: "20 günlük yoğun bakım süreci sonrasında ne yazık ki canım babacığım Candaş Bozoklu'yu dün toprağa verdik... Rahat uyu babacığım."

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  • 05 Haziran 2018, Salı 15:22
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