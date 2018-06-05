Acı haberi Twitter hesabından duyuran Şebnem Bozoklu, şunları söyledi: "20 günlük yoğun bakım süreci sonrasında ne yazık ki canım babacığım Candaş Bozoklu'yu dün toprağa verdik... Rahat uyu babacığım."
Şebnem Bozoklu'nun babası Candaş Bozoklu vefat etti
Oyuncu Şebnem Bozoklu, Twitter hesabından acı bir haber duyurdu. Bozoklu babasının vefat ettiğini söyledi.
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