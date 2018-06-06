Ünlü sunucu Erkan Yolaç'ın torununun doğumu için ABD'ye gittiği belirtildi. Burada ateşlenen ve bilinç kaybı yaşayan Yolaç hastaneye kaldırıldı. Zaatürre teşhisi konan 83 yaşındaki Yolaç'ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Torunlarının doğumu için oğullarını ziyarete gittiklerini belirten Yolaç'ın eşi Asuman Yolaç, "21 Mayıs'ta dördüncü torunumuzun doğumu için Amerika'ya geldik. Erkan, 28 Mayıs'ta grip oldu. 3 gün sonra ateşlenip bilinç kaybı yaşayınca hemen hastaneye gittik" dedi.

ERKAN YOLAÇ KİMDİR?

Erkan Yolaç 24 Şubat 1935'te Kırklareli'de doğdu. 6 yaşında iken İstanbul'a taşınmış olan Erkan Yolaç Bulgaristan Sofya göçmenidir.



Yolaç BBC'de çok az yapılmış Evet Hayır yarışmasını 1962 yılında büyük bir ustalıkla sunması ile tanınır.