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Başrolde Nusret

, şimdi de yıldızı oldu. Narcos’un ardından ABD’de ilgiyle izlenen Billions dizisinde rol alan Nusret, oyunculuğa iyice alıştığını da gözler önüne serdi

Başrolde Nusret
Eti tuzlama (Saltbae) hareketiyle şöhret olan Nusret Gökçe, Hollywood yıldızı oldu. Daha önce Narcos'ta rol alan Nusret, şimdi de Billions dizisinin 3. sezon 11. bölümünde rol aldı. 35 yaşındaki Gökçe o anları sosyal medyada, "Amerika'nın en meşhur dizilerinden Billions'ta ben de rolümü aldım" notuyla yayınladı.
Dizide kendisini canlandıran , konuk oyuncu olarak yer aldığı dizide restoranda et servisi yaptı. Daha önce de uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın hayatını anlatan Narcos dizisinde rol alan Nusret, yine konuk oyuncu olarak yer aldığı dizide ana karakterlere bir restoranda et servisi yapmıştı.

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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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