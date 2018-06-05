Özge Borak kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Özge Borak; gerek sinema ve dizi gerekse tiyatro projelerinde göz dolduran oyunculuk performansı sergileyen bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan gündemde kendisiyle ilgili ortaya çıkan gelişmeler sonrasında da kamuoyu tarafından ağırlıklı bir şekilde merak duyulan ve sorgulamaya alınan oyuncular arasındadır. Bu nedenle kendisi hakkında daha detaylı bilgiye erişmek, yakından tanımak amacıyla Özge Borak'ın kim olduğu, hayatı, eğitimi ve kariyeri yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, 16.Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri'nde Komedi ya da Müzik En İyi Yardımcı Oyuncu ödülüne layık görülen Özge Borak kimdir? Eyvah Eyvah, Leyla ile Mecnun İstanbullu Gelin, Küçük Kadınlar gibi önemli projelerde oyunculuk üstlenen Özge Borak aslen nereli ve kaç yaşındadır?

ÖZGE BORAK KİMDİR? DETAYLI HAYATI...

Dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Özge Borak, 14 Şubat 1982 tarihinde İstanbul'da hayata gözlerini açtı. Sanatla daha 8 yaşındayken kazandığı Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümü'nde tanıştı. Çok genç yaşlarda başladığı tiyatro eğitimini eğitim hayatı süresince bağını koparmadı ve üniversite eğitimini İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden tamamlayarak mezun oldu.

Kardeşi Selim Borak İDOB'un baş dansçısı ve babası Selçuk Borak ise İstanbul Devlet Opera ve Balesi başkoreografıdır. Özge Borak, 2006 tarihinde oyuncu Bülent Şakrak'la evlilik gerçekleştirdi, Bülent Şakrak'tan 26 Ekim 2010 tarihinde boşanma kararı aldı. Öte yandan Ata Demirer ile 11 Kasım 2011 tarihinde nişanlanıp 22 Nisan 2012 tarihinde evlilik gerçekleştiren Özga Borak, 13 Kasım 2014 tarihinde Ata Demirer'den boşanma kararı aldı.

2010 tarihinde Hakan Algül'ün yönetmen koltuğuna oturduğu ve Ata Demirer'in senaryosunu kaleme aldığı Eyvah Eyvah adlı filmde Müjgan karakterini canlandırarak geniş bir kesimin ilgi ve beğenisini kazandı; filmin herkes tarafından sevilmesi sayesinde 2011 tarihinde devam filmi olan Eyvah Eyvah II beyaz perdeye taşındı.Özge Borak, 16.Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri'nde Komedi ya da Müzik En İyi Yardımcı Oyuncu ödülüne layık görüldü.

Oyunculuk alanında başarılı performans sergileyen Özge Borak'ın adını duyurduğu ilk proje, 2003 ve 2004 tarihleri arasında rol üstlendiği Sultan Makamı dizisi oldu. Ardından 2005 ve 2007 tarihleri arasında Ihlamurlar Altında dizisinin baş rol oyuncusu olan Özge Borak, 2007 ve 2009 tarihleri arasında da Eşref Saati adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Özge Borak, son olarak Star TV ekranlarında yayın hayatına devam İstanbul'lu Gelin adlı dizide 2017 tarihinde yer aldı.

ÖZGE BORAK'IN FİLMOGRAFİSİ

Eşref Saati : Zeynep Günay Tan - (Reyhan) - 2007 - 2009

Ihlamurlar Altında : Aydın Bulut - (Elif) - 2005 - 2007

Ömer Seyfettin Hikâyeleri : "Fon Sadristsyn Karısı ve Oğlu" Erhan Tursun - 2005

Sultan Makamı : Aydın Bulut - (Nazlım) - 2003 - 2004

Kara Gün : Cem Akyoldaş - 2003

İstanbullu Gelin 2017

Kırgın Çiçekler 2016

Güldür Güldür : (Nezaket) - 2014 - Günümüz

Bana Adını Sor - 2014

Eyvah Eyvah 3 : Hakan Algül - (Müjgan) - 2014

Bir Yastıkta : (Ahsen) (TRT1) - 2013

Roja Reş (Rozêrîn)

Eyyvah Eyvah 2 : Hakan Algül - (Müjgan) - 2011

Eyyvah Eyvah : Hakan Algül - (Müjgan) - 2010

Küçük Kadınlar : Hakan Arslan - (Eylül) - 2009 - 2010