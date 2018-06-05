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Aleyna Tilki seslendirdiği Yıldız Tilbe'nin Yalnız Çiçek şarkısına klip çekti

"Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları" adlı albümünde yer alan 'Yalnız Çiçek' şarkısını seslendiren Aleyna Tilki ilk kez yönetmen koltuğuna oturdu ve şarkısına klip çekti



"Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları" adlı albümünde yer alan 'Yalnız Çiçek' şarkısını seslendiren Aleyna Tilki yeni klibini müzikseverlerle paylaştı.

1 SAATTE 300 BİNDEN FAZLA KİŞİYE ULAŞTI

İki parça ile toplamda 720 milyon izlenme rakamını aşan Aleyna Tilki'ninson klibi ise 1 saatlik süre içerisinde 300 binden fazla izleyiciye ulaştı. Genç şarkıcı aynı başarıyı yeni klibinde de sağlaması halinde 3 parça ile 1 milyar izlenme rakamına ulaşan nadir isimlerden olacak.

  • 05 Haziran 2018, Salı 16:39
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