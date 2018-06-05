Aleyna Tilki seslendirdiği Yıldız Tilbe'nin Yalnız Çiçek şarkısına klip çekti





"Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları" adlı albümünde yer alan 'Yalnız Çiçek' şarkısını seslendiren Aleyna Tilki yeni klibini müzikseverlerle paylaştı.

1 SAATTE 300 BİNDEN FAZLA KİŞİYE ULAŞTI

İki parça ile toplamda 720 milyon izlenme rakamını aşan Aleyna Tilki'ninson klibi ise 1 saatlik süre içerisinde 300 binden fazla izleyiciye ulaştı. Genç şarkıcı aynı başarıyı yeni klibinde de sağlaması halinde 3 parça ile 1 milyar izlenme rakamına ulaşan nadir isimlerden olacak.