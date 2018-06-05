İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 'sosyal medya ve internette uyuşturucu kullanımını özendiren kişilere yönelik yürüttüğü' soruşturmada, Ezhel adıyla bilinen 28 yaşındaki rapçi Sercan İpekçioğlu'nun bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiğini belirlemişti.

İstanbul polisi tarafından Kadıköy'de gözaltına alınan 28 yaşındaki Serkan İpekçioğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İPEKÇİOĞLU'NA 10 YIL HAPİS İSTENİYOR

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Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, İpekçioğlu hakkında "uyuşturucu madde kullanılmasını özendirme" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ezhel ilk albümünü 2017 yılında çıkardı. Sercan İpekçioğlu'nun "Şehrimin tadı" adlı şarkısının videosu internette 31 milyon kişi tarafından izlendi. İlk albümü Müptezhel'le büyük bir çıkış yakalayan Ezhel, Ağustos ayında Macaristan'da Sziget Festivalinde sahne alacaktı.