Kendisini Azeri iş adamı olarak tanıtan bir kullanıcı, Özge Borak'ın Instagram hesabına "Moskova'da yaşıyorum. Seninle 1 gece 1 milyon dolar... Hesabını söyle, parayı hemen yatırayım" şeklinde mesaj attı.
Oyuncu Özge Borak, ahlaksız teklifi sosyal medya hesabından ifşa etti
Etiketler: Özge Borak , instagram , Moskova , İş adamı
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