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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Otomobil uçar gider

Oyuncu , ahlaksız teklifi sosyal medya hesabından ifşa etti



Kendisini Azeri olarak tanıtan bir kullanıcı, 'ın Instagram hesabına "'da yaşıyorum. Seninle 1 gece 1 milyon dolar... Hesabını söyle, parayı hemen yatırayım" şeklinde mesaj attı.

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  • 05 Haziran 2018, Salı 10:44
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