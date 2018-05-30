Karadeniz yıldızları

İtalyan Milan takımında forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun Karadeniz turu sürüyor. Geçtiğimiz gün lig tatile girer girmez soluğu ülkemizde alan Bayburtlu futbolcu, eşinin memleketi Giresun'a gitmişti. Ünlü futbolcu, önceki gün de Trabzon'u ziyaret etti.
Çalhanoğlu, hayranı olduğu atv'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'in oyuncusu Furkan Aksoy ve internet fenomeni Köksal Baba ile buluştu. Çalhanoğlu, canlı yayın yapıp Köksal Baba'yı takım arkadaşlarıyla konuşturup onu İtalya'ya davet etti...
Çalhanoğlu, hayranı olduğu atv'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'in oyuncusu Furkan Aksoy ve internet fenomeni Köksal Baba ile buluştu. Çalhanoğlu, canlı yayın yapıp Köksal Baba'yı takım arkadaşlarıyla konuşturup onu İtalya'ya davet etti...
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