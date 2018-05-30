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yıldızları

Milan’ın Türk yıldızı , önceki gün ’da ‘Sen Anlat ’in oyuncusu ve fenomen ile buluşup iftar yaptı

Karadeniz yıldızları
İtalyan Milan takımında forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun Karadeniz turu sürüyor. Geçtiğimiz gün lig tatile girer girmez soluğu ülkemizde alan Bayburtlu futbolcu, eşinin memleketi Giresun'a gitmişti. Ünlü futbolcu, önceki gün de 'u ziyaret etti.
Çalhanoğlu, hayranı olduğu atv'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'in oyuncusu Furkan Aksoy ve internet fenomeni Köksal Baba ile buluştu. Çalhanoğlu, canlı yayın yapıp 'yı takım arkadaşlarıyla konuşturup onu İtalya'ya davet etti...
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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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