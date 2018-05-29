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  1. Birce Akalay'ın yeni imajı sosyal medyada olay oldu!

Harbiye Açıkhava Sahnesi'nin Temmuz ayı konser takvimi belli oldu

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  • 29 Mayıs 2018, Salı 14:11
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