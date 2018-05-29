İstanbul yaz gecelerinin vazgeçilmezlerinden olan Harbiye Açıkhava Konserleri için geri sayım başladı.
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nin Temmuz ayı konser takvimi belli oldu
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