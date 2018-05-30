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'un görüntüleri sosyal medyayı ikiye böldü

Alişan - çifti dün akşam evlerinde yakın dostları Çağla Şıkel, ve ’yu konuk etti.




Alişan- çifti dün akşam evlerinde yakın dostlarını konuk etti.
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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba 18:54
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