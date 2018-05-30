Alişan-Buse Varol çifti dün akşam evlerinde yakın dostlarını konuk etti.
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Alişan - Buse Varol çifti dün akşam evlerinde yakın dostları Çağla Şıkel, Hakan Akkaya ve Burçin Göksu’yu konuk etti.
Alişan-Buse Varol çifti dün akşam evlerinde yakın dostlarını konuk etti.
Etiketler: Çağla Şikel , Buse Varol , hakan akkaya , Burçin Göksu
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