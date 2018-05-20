Londra nispeti

ayrılıpgidenönceki gün kafaları karıştırdı.olangüzel oyuncu, çimler üzerindekipozununotuyla paylaştı.Türkay'ın bu paylaşımınıPotuk'a nispet için mi yoksagerçekten aşık olduğundan mıyaptığı ise merak konusu oldu.İkili, 2 yıllık aşklarını geçtiğimiz ay sonlandırdı.