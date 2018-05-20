Londra nispeti

Fenerbahçeli Alper Potuk'la ayrılıp İngiltere'ye giden Tuvana Türkay, önceki gün kafaları karıştırdı. 1 haftadır Londra'da olan güzel oyuncu, çimler üzerindeki pozunu İngilizce "Yeniden aşık oldum" notuyla paylaştı. Türkay'ın bu paylaşımını Potuk'a nispet için mi yoksa gerçekten aşık olduğundan mı yaptığı ise merak konusu oldu.
İkili, 2 yıllık aşklarını geçtiğimiz ay sonlandırdı.
İkili, 2 yıllık aşklarını geçtiğimiz ay sonlandırdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.